PLANTは、2025年3月15日(土)〜3月31日(月)に「北陸新幹線福井・敦賀開業1周年記念いこっさ！福井フェア」を開催中です。 JJ BURGER「福井ソースかつバーガー」  PLANTは、2025年3月15日(土)〜3月31日(月)に「北陸新幹線福井・敦賀開業1周年記念いこっさ！福井フェア」を開催中。フェアの目玉企画第1弾「ペヤング ヨーロッパ軒総本店監修 福井名物ソースカツ丼風やきそば」半額に続く目玉企画第2弾といたしまし