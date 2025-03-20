〈「電車で隣に座ったおじさんが、ボクのお尻を触ってきました」“超かわいい女装男子”と話題の51歳男性が明かす、女装家としての日常生活〉から続く自らを「無加工女装おじさん」と呼び、SNSでメイクや女装について発信している女装家のりんりんさん（51）。主に女性層から支持を集め、TikTokフォロワー数は4万6000人を誇る。【変わりすぎ！！】「51歳のおじさん」→「超かわいい女装男子」に大変身したりんりんさんの“ほぼス