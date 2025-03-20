『アルロース専門店』は、高級プリン専門店『プリン研究所』北村 佑介とコラボし、『プリン研究所』独自技術による美味しさをそのままに、希少糖「アルロース」を使用することで実質糖質※1大幅カット。低糖質で血糖値が上がりにくい高級低糖質プリン『ドクターズチョイス ゼロプリン』を販売開始しました。 アルロース専門店『ドクターズチョイス ゼロプリン』  『アルロース専門店』は、高級プリン専門店『プリン