天王寺動物園のオオカミの檻の前の注意書きが話題になっている。 【写真】オオカミ向けじゃなく人間向け「バレてます」の注意書き 遠吠えしている方々へオオカミの前で鳴き真似をする方が多いですが、仲間の声ではないとバレています。群れメンバーの声は覚えていますし、格下には返事しないこともあります」 読んで残念な気持ちになったと同時に、遠吠えの鳴き真似をする人がそんなに多いのかという気付き