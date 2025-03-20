3月19日、フジテレビ系『めざましテレビ』に、同日に14thシングル『バリア』を発売したSixTONESがVTR出演。高地優吾が、メンバーのジェシーに対するクレームを明かした。【関連】SixTONES高地優吾、森本慎太郎からの突然の“高額おねだり”にびっくり「結構な値段するのに」インタビューの中で、高地はジェシーの“これを機に直してほしいところ”として、「移動先が1時間とか、1時間半の時に、車内で『バリア』を延々リピートでか