バイデン大統領時代に施行されたインフレ抑制法により、IRS（米国内国歳入庁）には大幅な予算が投入されました。この資金は、ITシステムの強化や職員の雇用など、サービス向上に充てられたとされています。しかし、施行前から懸念されていたのが、「IRS職員の銃器携帯」に関する問題です。アメリカ国内でも賛否が分かれるこの問題について、国際税務の専門家が詳しく解説します。インフレ抑制法でIRSが大幅に改善されたが…2022年8