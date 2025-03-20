至る所に落書きがされた“廃虚病院”。中はゴミだらけ。所有者からは驚きの声が聞かれた。「税金を払ってるから、どんなことをしても良い訳じゃないけど…」所有者を直撃取材した。隣接する元自宅にも大量のゴミイット！取材班が向かったのは愛知・豊橋市。住宅街に突然姿を現す“廃虚病院”。扉や壁には誰かが書いた落書きがあった。記者リポート：こちらは豊橋駅から5分の場所ですが、車通りの多い大通りに面しているのは廃病院