金融庁の発表によると、2024年12月末時点の少額投資非課税制度（NISA）の累計買い付け額は約52兆円に達したといいます。新NISAをきっかけに、貯蓄から投資への流れが加速する現状が見て取れますが、不確定要素の多い世界情勢において、果たして新NISAだけの投資で資産を守り切れるのでしょうか？※本連載は、長谷川建一氏の著書『富裕層のためのオルタナティブ投資の教科書』（ゴールドオンライン新書）より一部を抜粋・編集した