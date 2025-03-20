税務調査に入られる確率は、年間で、法人は約1.8％、個人は約0.8％です（令和6年11月の国税庁統計データ参照）。とはいえ、税務調査とはまったく無縁な人がいる一方で、なぜか頻繁に調査の対象となる人も確かに存在します。両者にはいったいどのような差があるのか、税務調査に入られやすい人と入られにくい人の違いについて、詳しくみていきましょう。税理士法人松本の代表税理士である松本崇宏氏が解説します。税務調査の対象に