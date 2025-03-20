度重なる寒波の影響を受け、新潟県にとっては厳しい冬となった。そんな中、アルビレックス新潟レディースは今年1月に行われた皇后杯で8大会ぶりに決勝に進出。タイトル獲得とはならなかったものの、橋川和晃監督のもとベテラン・中堅・若手の見事な融合で躍進を果たした。準決勝は1月18日、決勝は1月25日と積雪期の真っ只中で行われ、クラブは調整、決断、行動の忙しい日々を過ごしていた。「皇后杯に向けて1月の2週目からチー