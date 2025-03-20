特殊詐欺未遂の疑いで19日、住居不定・自称、飲食店従業員の男(27)が逮捕されました。警察によりますと男は、ほかの者らと共謀し、3月上旬ごろから3月18日までの間、複数回にわたって共謀者が加茂市に住む70代女性に、息子や弁護士を名乗り電話をかけたといいます。その際、「税金の延滞料と無申告課税金が必要になった。現金を用意して送ってください」などとうそを言い、19日に東京都多摩市内のアパートを送り先に指定し、