新横浜プリンスホテルは、イースターをテーマにしたプラン「ハッピーイースターBBQ」を3月10日から4月20日まで提供する。イースターエッグやうさぎ、花で装飾したハッピーイースター専用BBQブースを設置し、「スモークサーモンとほうれん草のキッシュ」や「生ハムとクリームチーズのロール」、「小海老と帆立貝のマリネ」などの洋風オードブル、「鶏もも肉」、「豚肩ロース」、「骨付きソーセージ」、「漬け込み牛カルビ」、「ツボ