ジャーナリストで千葉大客員教授の岩田明子氏が20日、フジテレビの情報番組「めざまし8（エイト）」（月〜金曜前8・00）に出演。石破茂首相の商品券配布問題について言及した。首相は19日の参院予算委員会で、自身の商品券配布問題を巡り、政治活動に利用してもらう意図は「毛頭ない」と述べ、政治資金収支報告書への記載は想定していないと説明し、「深く反省をしている。大変申し訳ない」と改めて陳謝した。商品券は自民党