【モデルプレス＝2025/03/20】Aぇ! groupの佐野晶哉と正門良規が19日放送のグループでパーソナリティを務めるMBSラジオ番組「Aぇ! groupのMBSヤングタウン」（毎週水曜よる10時〜）に出演。佐野が声優に初挑戦した映画「ヨウゼン」（3月21日公開）について語る場面があった。【写真】佐野晶哉が絶賛した声優◆佐野晶哉が絶賛した声優中国の3DCGアニメ映画「ヨウゼン」にて声優に初挑戦した佐野。公開まで「あっという間やった」と