【モデルプレス＝2025/03/20】Aぇ! groupの佐野晶哉と正門良規が19日放送のグループでパーソナリティを務めるMBSラジオ番組「Aぇ! groupのMBSヤングタウン」（毎週水曜よる10時〜）に出演。誕生日プレゼントについて語る場面があった。【写真】Aぇ! group、道頓堀にサプライズ登場 7000人集まる◆佐野晶哉、誕生日プレゼントをくれたメンバーとは3月13日に23歳の誕生日を迎えた佐野。現場でも祝ってもらったという佐野は「今日、あ