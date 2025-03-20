【ソウル聯合ニュース】韓米の定例合同軍事演習「フリーダムシールド（自由の盾）」が２０日、終了した。韓国軍合同参謀本部によると、１０日から始まった同演習では合同参謀本部と韓米連合軍司令部が韓米共同統制団を運営し、在韓国連軍司令部参加国の将兵も多数参加して５１件の連合野外機動訓練が行われた。韓米は、北朝鮮とロシアの軍事協力やさまざまな武力紛争を分析して導き出した北朝鮮軍の戦略・戦術、戦力の変化など