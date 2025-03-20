天理戦に先発した山梨学院・津島＝甲子園選抜高校野球大会第3日は20日、甲子園球場で1回戦3試合が行われ、2023年大会王者の山梨学院、東洋大姫路（兵庫）、西日本短大付（福岡）が2回戦へ進んだ。山梨学院は3投手の継投で天理（奈良）の攻撃をしのいで5―1で勝った。東洋大姫路は21世紀枠で初出場の壱岐（長崎）に先行を許したものの五回に集中打で逆転し、7―2で下した。西日本短大付は大垣日大（岐阜）に6―0で快勝して選抜