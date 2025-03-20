日本流で言えば「令和の怪物」、アメリカ的に見れば「2025年のメジャーリーグ トッププロスペクト（有望株）」はMLBデビュー戦でどんなピッチングを見せるのか──。３月19日、カブス対ドジャースの「東京シリーズ」第２戦を控え、試合前会見では佐々木朗希（ドジャース）に関する質問が日米の記者たちから相次いだ。そのなかで最も興味深かったひとつが、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が語った内容だ。「今季を通じてど