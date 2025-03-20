石破茂総理大臣が新人議員に配った10万円分の商品券の問題が、歴代総理に波及しています。立憲民主党の野田佳彦代表は「自民党の政治文化としての問題」と批判しています。【画像】民主党政権ではどうだった？立憲・野田代表「全くない。即答できる」■石破総理コメントせず19日の国会は、冷たい雪模様とは対照的な熱を帯びた展開となりました。立憲民主党小沼巧参議院議員「岸田前総理が同様に10万円の商品券をお配りしてい