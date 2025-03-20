体操の「ひろみちお兄さん」ことタレントの佐藤弘道が、難病との闘いを赤裸々に明かした。ＮＨＫ・Ｅテレ「ハートネットＴＶ」（１８日放送）に出演した。昨年６月、脊髄の血管が何らかの原因で詰まり、脊髄の機能が損なわれる脊髄梗塞を発症。下半身がまったく動かせなくなった佐藤は発症時を「どんどん、どんどん腰の骨盤が固められていくような痛さで…。人生で一番痛かったです。生活のこともありますし、光が見えない状態