４月スタートのＴＢＳ系新ドラマ「あやしいパートナー」の公式インスタグラムが１９日に更新され、ダブル主演を務める「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ」八木勇征が登場した。ともに主演を務める女優の齊藤京子と、メッセージ動画を寄せた。同作は、大人気韓国ドラマ「あやしいパートナー〜ＤｅｓｔｉｎｙＬｏｖｅｒｓ〜」の日本リメイク版。八木は「僕の役が、もともと韓国のチ・チャンウクさんが演じられてたんですけど、この作品が