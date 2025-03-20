タレントの上原さくら（47）が20日までに、自身のブログで、ウエストを計測する様子を公開した。ローラ、本名を公表母の故郷で農業を学ぶ決意を宣言上原は「普通に力を抜いたら…」というタイトルでブログを更新。「これが現実↓なんです」とおなかを見せた写真を投稿した。「わざとおなかを出してるんじゃなくて、力を抜いた状態にするとコレなの」と横からの写真も添え、「最近Lサイズもなんかキツイと思ってたら、やっぱりこ