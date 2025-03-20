3月6日、東北新幹線の上野駅と大宮駅の区間を走行中の「はやぶさ21号」と「こまち21号」の連結器が外れるという、重大なトラブルが発生した。新幹線を運行するJR東日本は、昨年の9月にも宮城県の古川駅と仙台駅の間で同じトラブルを起こしている。原因が究明されたと発表し、運行を再開したはずだったが、また同じトラブルが起きてしまった。JR東日本は原因がわかるまで新幹線の連結を中止すると発表した（3月14日に運行を再開