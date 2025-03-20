俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の次女でモデルのＫｏｋｉ，が２０日までに自身のＳＮＳを更新し、主演映画「女神降臨」（星野和成監督）のオフショットを公開した。Ｋｏｋｉ，はインスタグラムに「女神降臨Ｂｅｆｏｒｅ高校デビュー編公開まであと１日です！明日の舞台挨拶よろしくお願いします皆様とお会い出来るのをとても楽しみにしています！」とつづると、制服やパーカ姿で、共演俳優らとのショットや動画を公開した。