八海酒造のパーティー法被を着るデーブ・ロバーツ監督18、19日に東京ドームで行われたカブスとの東京開幕シリーズで、ドジャースは2連勝を飾った。日本滞在中には様々なイベントも実施され、デーブ・ロバーツ監督がパーティーで法被を着て話題に。ファンは「素晴らしい文化交流！」「素敵」と声をあげている。新潟県南魚沼市の酒造会社「八海酒造」が手がける日本酒「八海山」は公式X（旧ツイッター）を更新。ロバーツ監督や球