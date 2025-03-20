今週末から来週にかけて、気温がぐんとアップ。東京や名古屋、福岡などで最高気温25℃以上の夏日の予想も。週末からの暖かさでソメイヨシノのつぼみもグッと膨らみ、週明けには東京などで桜が開花する見込み。ただ、27日から28日にかけては天気が崩れるでしょう。21日〜27日の天気日本付近は週末にかけて、帯状の高気圧に覆われる見込みです。そのため、沖縄と九州から東北を中心に広い範囲で晴れるでしょう。暖かい空気に覆われて