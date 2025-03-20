3月6日、東北新幹線の上野駅と大宮駅の区間を走行中の「はやぶさ21号」と「こまち21号」の連結器が外れるという、重大なトラブルが発生した。東北新幹線を運行するJR東日本は、昨年の9月にも宮城県の古川駅と仙台駅の間で同じトラブルを起こしている。当初、JR東日本は原因が究明されるまで当面の間、連結運転を取りやめると発表した。しかし、結局は応急処置を施して3月14日には連結運転を再開した。それは連結器を金具で固定