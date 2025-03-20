歌手でタレントのあのが１８日放送の日本テレビ「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」に出演し、独特の癖を明かす一幕があった。この日のテーマは「人に言えない変な癖」。「ボク、お菓子食べてる時にたまにポテトチップスとかポップコーンとか、いい形のものがあるじゃないですか？それを飾っちゃいます」と話し出した、あの。「オブジェとして飾っちゃうのが癖。捨てたくない」と続けると「お母さんとか家に来たら、ゴミと