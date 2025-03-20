（20日、第97回選抜高校野球大会1回戦西日本短大付6―0大垣日大）【写真】沖縄尚学の比嘉監督は「野球だけしにきた」はダメと言います。その理由、指導論とは…。◎…西日本短大付の中野は打たせて取る投球で被安打8、114球で完封。完封勝利は今大会初。打線は七回、斉藤の左中間へのランニング本塁打で追加点を奪って援護した。大垣日大の先発中野翔は、中盤に制球が乱れたところを痛打された。