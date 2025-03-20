「実家の父の枕と干からびたミミズにだけこれやるんですがなんでかな」【動画】お父さんの枕に顔をスリスリする柴犬さん枕に顔をこすりつける柴犬さんの動画がX（旧Twitter）で話題になりました。投稿したのは、飼い主さん（@fuku230624）。柴犬さんは、福ちゃんです。1歳9カ月の女の子。動画は、飼い主さんが実家に行った時に撮影したもの。お父さんの枕に顔をスリスリこすりつける福ちゃんの姿が映っています。実は福ちゃん、干