東京都在住のHさん（40代）は、地方の小さな町で生まれ育ちました。一人っ子だったこともあり、家族や親戚からは地元の大学に進学することを期待されていましたが、田舎の生活にうんざりしていたHさん。都会への憧れが強く、東京の大学へ進学しました。両親の期待を裏切るかたちでしたが、それでも新天地で新たな人生をスタートさせたかったのです。【漫画】東京では安全校まで不合格…まさかご先祖様に祈ったから？（全編を読む）