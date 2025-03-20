20歳になると国民年金の被保険者となり保険料を支払わねばなりませんが、大学生は学生納付特例制度を利用することで保険料の納付が猶予されます。しかしながら、猶予された期間は、保険料を追納しないかぎり老齢基礎年金の計算には反映されず年金が減額されます。 今回は、国民年金の学生納付特例制度と追納制度について解説します。 「学生納付特例制度」の落とし穴 日本国内に居住している方は、20歳から国民年金