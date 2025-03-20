皇居東御苑は、かつての江戸城の一画を整備した広大な庭園だ。池泉回遊式庭園や竹林、バラ園など自然豊かな美しい景観が広がり、四季折々の花々が訪れる人々を魅了する。【写真】イタリアのマッタレッラ大統領と握手をするイエローグリーンのスーツ姿の雅子さま。他、リーフ柄のスカーフにベージュのセットアップを合わせる雅子さまなどもこの春も梅や早咲きの桜の開花とともに観光客で賑わい、近年は特にインバウンドの数が急