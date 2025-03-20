昨シーズン、54本塁打・59盗塁を記録し、メジャー史上初の「50‐50」を達成したドジャースの大谷翔平選手（30）。大谷選手はいまや超一流のメジャーリーガーだ。今シーズンは投打の「二刀流」復活にも期待がかかる。彼はなぜ、ここまでの頂に上り詰めたのか──。【写真】元プロバスケ選手の真美子夫人と交わした自然なグータッチ臨床スポーツ心理学者の児玉光雄氏が注目するのは、“球場外”での野球への真摯な姿勢だ。例え