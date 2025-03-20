お笑い芸人のいとうあさこ（54）が19日、日本テレビ「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。ゲストのtimelesz橋本将生（25）の主張に反論した。自分がケチと思う瞬間について、橋本は「僕はお酒弱いんですけど。友達とお酒を飲みに行った時に、友達は10杯ぐらい飲む。僕は2杯ぐらい。ごはんで取り返そうとするんですけど、割り勘になると納得できない」と話した。一方で「逆に私はめちゃくちゃ飲む。意外に食べない」