西武の村田怜音を応援している。1メートル97、112キロの巨漢で丸刈り頭。しかし笑顔は人懐っこく、とても明るい選手だ。1月下旬。所沢での自主トレを取材すると、キャンプには気合の「2ミリカット」で臨むという。まだ髪を切る前だったが「写真を撮らせて」とお願いすると、快く応じてくれた。にっこり笑顔。とてもいい写真が撮れた。とにかく練習する。自主トレでも、春季キャンプでも常にバットを握っていたようなイメージだ