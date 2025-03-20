ご両親がかけつけてきてくれ、ひと安心の加藤かと(@kato_usausako)さん。とにかく身の安全第一を優先するために引っ越しを考えます。あの事件以来、侵入者はいないようですが、不安な気持ちは消えません。かとさんの体験談を漫画にした『本当にあったちょっと怖い話』第17話をごらんください。(この漫画には女性を狙った犯罪の描写が含まれます。苦手な方はご注意ください) ©kato_usausako ©kato_usausak