１８日、重慶市梁平区屏錦鎮の農地を耕すトラクター。（ドローンから、重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶3月20日】中国重慶市東部の穀倉地として知られる梁平区でこのほど、農家の人々が春の農作業と生産管理を開始した。田畑には活気あふれる光景が広がった。１８日、重慶市梁平区回竜鎮のサトイモ栽培拠点で、ドローンを調整する技術者。（重慶＝新華社記者／唐奕）１８日、重慶市梁平区屏錦鎮の農地を耕すトラクター。（