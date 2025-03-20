このお話は、著者・ほや助(@hoyahoyasuke)さんの実際の体験談にフェイクを入れて描かれています。大学生だったほや助さんは、ドラッグストアでアルバイトをしていました。自転車に乗って来店すること以外に何も分からない、ある男性客。ほや助さんは彼を苦手に思っていますが、その異常な行動の1つが…？『お客様はストーカー』第4話をごらんください。 ©hoyahoyasuke ©hoyahoyasuke