セブン-イレブン各店では、2025年3月20日から26日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。3月18日から始まったキャンペーンはこちらから。気になるガムのフレーバーが試せるかも1つめの対象商品は、「クロレッツXP」の「クリアミント」と「ピンクグレープフルーツ」です。どちらか1個を購入すると、「クロレッツXP」の「オリジナルミント」「シャープミント」「ライム」のいずれか1