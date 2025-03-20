回を重ねるごとに、尻上がりにおもしろくなってきた。だが、同時に、連続ドラマというフォーマットの難しさも感じさせる作品となっている。今夜（3月20日）、最終話（第11話）が放送される香取慎吾主演『日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった』（フジテレビ系）のことだ。テレビ局社員として有名ニュース番組のプロデューサーを務め、エリートの勝ち組人生だと自負していた主人公・大森一平（香取）だったが、パワハラ