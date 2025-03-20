３月１９日に行われたメジャーリーグ・カブス対ドジャースの試合。大谷翔平選手の活躍に、北海道内も大いに盛り上がりました。（ファン）「ドジャース頑張るぞー！！」１９日は大谷選手の活躍に、エスコンフィールドHOKKAIDOのほか道内各地が盛り上がりました。試合は５回表、５対２でドジャース３点リードで迎えた大谷選手の第三打席。大谷選手の活躍もあり、試合は６対３でドジ