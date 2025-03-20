人が思っていても言えないことをはっきりと作家の曽野綾子さん（本名・三浦知寿子）の言葉は、明快で核心を突いていた。保守の論客とも呼ばれたが、理念より現場を重んじて物事の本質に迫ろうとした。【貴重写真】端正な横顔が美しい…若かりし頃の「曽野綾子さん」「週刊新潮」で「医の中の蛙」を連載中の医師、里見清一さんは曽野さんと交わした数々の言葉を大切にしてきた。「実ににこやかに、また穏やかにですが、人が思って