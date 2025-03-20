社会保険料引き下げを実現する会代表で前参院議員の音喜多駿氏（41）が20日、X（旧ツイッター）を更新。21日にアマチュアキックボクシングでデビュー戦を行うと発表した。「いよいよ明日デビュー戦」と前置きした上で「今日はお昼から前日計量＆記者会見。明日21日（金）が試合当日で、私は第3試合、出番は19時ごろとなりました」と報告。続けて「小比類巻貴之さんのYouTubeチャンネルでどちらも生中継予定。是非とも応援をよろし