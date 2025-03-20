Lucy Craymer[ウェリントン ２０日 ロイター] - ニュージーランド（ＮＺ）統計局が２０日発表した第４・四半期の国内総生産（ＧＤＰ）は季節調整済み前期比で０．７％増加し、リセッション（景気後退）から抜け出した。ただ、これにより中央銀行の利下げ見通しが変化することはないとみられる。ＧＤＰは市場予想の０．４％増、中銀予測の０．３％を上回った。第３・四半期は１．１％減に改定された。第３・四半期に２四半期連