資料栗林公園の和船 国の特別名勝、高松市の栗林公園で園内の池を周遊する和船のうち1隻を修理することになり、4月7日から6月27日までの間、減便体制になります。 修理するのは「迎春丸」で、2017年の就航から9年目を迎えることから、船底の塗装など補強を行います。 これに伴い「千秋丸」1隻で、平日・土日祝日ともに午前9時から午後4時30分までの30分おきに全16便を運航します（現在は平日19便、土日祝日は25便）。