企業の将来を担う「リーダー人材」が足りないと感じている企業の割合が7割近くに上ることが分かりました。帝国データバンクが先月後半に国内の1万社余りを対象に行った調査によりますと、正社員の人手不足を感じている企業の割合は53.0％でした。比較が可能な2007年以降では、最も高い水準で推移しています。次の世代を担う「リーダー人材」（管理職相当以上）については67.8％が足りないと回答し、正社員の人手不足の割合