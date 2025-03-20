キケ・ヘルナンデスに届けられた東京シリーズ用グラブ米大リーグのドジャースは、18日からカブスとの開幕2連戦を東京ドームで戦い連勝した。チームのムードメーカー、キケことエンリケ・ヘルナンデスが公開した“日本仕様”の美しいグラブに、ファンから「小粋」「カッコ良すぎるやろ」「かわいい」と驚きの声が上がった。日本風のデザインだった。ヘルナンデスはこのシリーズに合わせて2種類のグラブを用意していたようで、