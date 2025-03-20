◇第97回選抜高校野球大会第3日・1回戦大垣日大0―6西日本短大付（2025年3月20日甲子園）大垣日大（岐阜）は西日本短大付（福岡）に敗れ、初戦敗退となった。打線は4回2死一、二塁の先制機をつぶすと、8回無死一、二塁も無得点。走者を出しながらもあと1本が出ず本塁が遠かった。投げては先発した背番号10・中野翔真（3年）が中盤に相手打線につかまり、7回2/3を9安打6失点だった。大垣日大は07年に「希望枠」で春初