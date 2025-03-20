アメリカのトランプ政権が予算削減の一環として、在日アメリカ軍の機能を強化する計画の中止を検討しているとアメリカメディアが報じました。CNNは19日、トランプ政権が進める連邦政府の縮小や、予算削減の一環で、国防総省が在日アメリカ軍の機能を強化する計画の中止を検討していると報じました。NBCも、アメリカ軍が大幅な態勢の見直しを検討していて、在日アメリカ軍の拡大計画の中止が案として挙がっていると伝えています。バ